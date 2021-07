Nintendo Switch OLED: fino a 260€ di risparmio prenotandola da GameStop con l'usato

La nuova Nintendo Switch OLED, in uscita l'8 ottobre 2021, è proposta in Italia al prezzo di 349,99 euro: nel caso foste interessati ad acquistarla, allora potrebbe risultarvi utile sapere che da GameStopZing è possibile risparmiare un bel po' di soldi riportando la propria console usata.

Da GameStopZing è già possibile preordinare Nintendo Switch OLED in entrambe le sue colorazioni (bianco e blu/rosso neon) al prezzo di 349,98 euro. Portando in negozio la console e i giochi usati in vostro possesso potete risparmiare una somma consistente sul preordine. L'entità del risparmio dipende da ciò che consegnate, sulla base del seguente schema:

Risparmia 260€ portando Nintendo Switch e due giochi validi per la promozione

Risparmia 200€ portando Nintendo Switch

Risparmia 180€ portando PS4 Pro

Risparmia 150€ portando PS4

Risparmia 150€ portando Nintendo Switch Lite

Risparmia 80€ portando Xbox One/One X

Per effettuare la prenotazione, dopodiché potrete riportare la vostra console in negozio direttamente all'uscita di Nintendo Switch OLED, fissata per l'8 ottobre 2021. Volendo, potete anche consegnarla al momento del preordine. GameStopZing fa sapere chee che non è in grado di specificare fin quando sarà attiva questa promozione, pertanto se siete interessati vi conviene approfittarne quanto prima. Per quanto riguarda i giochi necessari per ottenere il taglio massimo di 260 euro, potete verificare la loro validità dirigendovi a questo indirizzo

Ricordiamo che Nintendo Switch OLED monta uno schermo OLED da 7 pollici con colori intensi, contrasto elevato e una cornice più sottile, uno stand regolabile più largo, una nuova base con porta LAN (che in futuro potrà essere comprata anche a parte), una memoria interna di 64 GB (con supporto a microSD fino a 2TB) e altoparlanti integrati con un suono migliorato. Sotto al cofano, come si evince dalle specifiche tecniche ufficiali di Nintendo Switch OLED, monterà invece la stessa componentistica, dunque non offrirà una potenza superiore rispetto al modello attuale di Nintendo Switch.