Nintendo Switch OLED a 273 euro, l'offerta di Unieuro per il Singles Day!

Oggi è il Singles Day, la giornata dei single, e anche Unieuro festeggia con uno sconto super su Nintendo Switch OLED, l'ultimo modello della console della casa di Kyoto uscito nei negozi lo scorso 8 novembre e proposto solo per oggi a prezzo ridotto.

Nintendo Switch OLED costa 273 euro invece di 349.99 euro con un considerevole risparmio rispetto al prezzo di listino, di fatto Nintendo Switch OLED arriva così a costare persino meno di Nintendo Switch Standard e poco più di Nintendo Switch Lite normalmente venduta a 219,99 euro.

Si tratta della versione con Joy-Con Bianchi, i pezzi disponibili sono pochissimi e l'offerta lo ribadiamo è valida solamente per la giornata di giovedì 11 novembre. Davvero una bella promozione e siamo certi che Switch OLED andrà rapidamente a ruba a questo prezzo, dunque se siete interessati affrettatevi prima che vada sold-out. Ricordatevi di tenere a portata di mano i dati della vostra carta di credito per completare rapidamente l'acquisto.

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Nintendo Switch OLED per scoprire cosa cambia rispetto al modello standard, oltre al display questa revisione apporta anche una serie di migliorie estetiche e tecniche pur senza stravolgimenti e mantenendo la totale compatibilità con i giochi e gli accessori già in commercio.