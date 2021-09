Nintendo Switch Oled a 89.98 euro? Ecco come con la nuova offerta GameStop

Nintendo Switch Oled esce l'8 ottobre in Europa al prezzo consigliato di 349.99 euro, da GameStop però è possibile effettuare il preordine risparmiando fino a 260 euro. Come? Portando indietro una console usata, ecco come fare per aderire alla promozione.

Da GameStop Nintendo Switch Oled costa 349.98€ ma potete risparmiare da 100 a 260 euro portando indietro le vostre console di seconda mano, seguendo questa tabella:

Risparmio di 260€ portando Switch + 2 giochi Switch

Risparmio di 200€ portando Switch

Risparmio di 180€ portando PS4 Pro

Risparmio di 150€ portando Switch/PS4

Risparmio di 100€ portando Switch Lite

Nella migliore delle ipotesi quindi (portando una Nintendo Switch con due giochi) pagherete la nuova Nintendo Switch Oled solamente 89.98 euro invece di 349,98 euro. Una bella occasione per risparmiare sull'acquisto della nuova console Nintendo, disponibile nelle varianti con Joy-Con Color o Joy-Con White.

Per tutte le caratteristiche tecniche e le prime impressioni vi rimandiamo alla nostra prova di Nintendo Switch Oled e alla prova di Metroid Dread su Nintendo Switch Oled. Switch Oled è compatibile con giochi e accessori Switch, tutti i controller e i software in vostro possesso funzionano anche sul nuovo modello e non avrete bisogno di acquistare accessori specifici, anche la libreria di giochi che avete acquistato negli anni può essere utilizzata sulla nuova Switch senza problemi.