Nintendo Switch OLED con 8GB di RAM: modder riesce a eseguire Zelda TOTK in 4K!

Mentre in rete continuano a rimbalzare i rumor su Nintendo Switch 2, un creatore di contenuti con la passione per il modding ha provato a spingere l'architettura hardware di Nintendo Switch al massimo delle sue potenzialità grafiche e prestazionali integrando 8GB di RAM a un modello OLED della console ibrida.

Per riuscire in questa impresa, lo youtuber Naga ha provato a disassemblare i moduli RAM di Switch OLED per installare due banchi di RAM da 4GB che funzionano a una frequenza più elevata. Accertatosi della fattibilità dell'operazione, il creatore di contenuti si è cimentato nel modding hardware della console di punta dell'attuale famiglia di sistemi Switch e l'ha messa alla prova con alcuni dei videogiochi più 'pesanti' della ludoteca della piattaforma ibrida di Nintendo.

A giudicare dai test condotti da Naga, il raddoppio della memoria RAM ha consentito alla console di migliorare in maniera sensibile la fluidità e la responsività di videogiochi come Mortal Kombat 1, Kingdom Come Deliverance e Alien Isolation, mentre nel caso di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom la maggiore potenza di elaborazione garantita dai banchi di memoria RAM più performanti ha consentito al modder di raggiungere i 4K di risoluzione, ma con evidenti stuttering e cali di framerate.

Mario Kart 8 Deluxe - Videogioco Nintendo - Ed. Italiana - Versi è uno dei più venduti oggi su