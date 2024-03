Ritorna nuovamente acquistabile su Amazon ad un prezzo scontato il nuovo modello di Nintendo Switch OLED nella colorazione Bianca al prezzo di 292 euro. Se siete interessati all'acquisto dell'ultima console di Nintendo vi consigliamo di non esitare.

Nintendo Switch OLED è acquistabile su Amazon ad un prezzo super scontato



Clicca qui per acquistare la nuova Nintendo Switch OLED su Amazon nella colorazione Bianca ad un prezzo scontato, la versione con colorazione classica Blu/Rosso è acquistabile a questo link al scontato di 298 euro.

L'ultimo modello di Nintendo Switch vanta diverse migliorie rispetto al modello precedente, uno schermo da 7 pollici con tecnologia OLED, uno stand regolabile più largo, una nuova base con porta LAN integrata, altoparlanti integrati con un suono migliorato in modalità portatile, di uno spazio di archiviazione interno da 64GB (espandibili con MicroSD).

Nintendo assicura piena compatibilità con i Joy-Con del modello "base" di Nintendo Switch, così come per tutte le periferiche uscite finora, oltre ovviamente al supporto totale con l'intera libreria di videogiochi attualmente disponibili su Switch e Switch Lite.



Se siete interessati ad espandere la memoria, su Amazon sono acquistabili le MicroSD ufficiali Nintendo ad un prezzo scontato, quella da 256 GB è in offerta a soli 54 euro, quella da 64 GB a soli 13 euro a questo link ed il modello più capiente con ben 512 GB in offerta a 70 euro.