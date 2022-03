Nintendo Switch OLED: arriva la confezione a tema Kirby ma solo in Giappone

Se avete letto la nostra prova di Kirby E La Terra Perduta saprete che Boccomorfosi è una delle nuove abilità della pallina rosa. Perché ve ne parliamo? Perché Nintendo of Japan ha ben pensato di sfruttare questa caratteristica...

Grazie a Boccomorfosi, Kirby può di fatto impersonare qualsiasi oggetto e quindi perché non ricreare lo stesso effetto con le confezioni di Nintendo Switch? E' quanto ha pensato la casa di Kyoto che sul suo sito ha messo in vendita Nintendo Switch OLED con confezione inghiottita da Kirby.

Il Nintendo Store giapponese offre due opzioni, console con confezione speciale a tiratura limitata oppure il solo box di cartone, anche in questo caso la produzione è limitata e la scatola speciale resterà disponibile solamente per un periodo di tempo limitato. Al momento non è prevista una simile iniziativa per l'Europa e gli Stati Uniti, ma mancano ancora tre settimane al debutto del gioco, chissà che non possano esserci novità in tal senso.

Nel frattempo, Nintendo ha pubblicato la demo di Kirby E La Terra Perduta su eShop, la versione di prova permette di giocare con i primi livelli prendendo confidenza con i controlli e con le meccaniche di gioco della nuova avventura del batuffolo rosa, disponibile dal 25 marzo.