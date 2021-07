Nintendo Switch OLED: batteria più potente di quella presente nei primi modelli

Stando alle informazioni ufficiali pubblicate da Nintendo, la batteria montata su Switch OLED è più potente rispetto a quella inclusa nei primi modelli della console ibrida.

La batteria di Nintendo Switch OLED dovrebbe infatti garantire un'autonomia che varia da un minimo di 4,5 ore ad un massimo di 9 ore in base al titolo giocato. Sempre secondo le dichiarazioni della Grande N, utilizzando come riferimento The Legend of Zelda: Breath of the Wild si può giocare senza sosta per circa 5,5 ore. Come potete notare, si tratta delle medesime prestazioni della batteria presente nell'ultima revisione di Nintendo Switch, in commercio dal 2019. Se confrontata invece con il primo modello di Switch o quello Lite, la batteria di Switch OLED ha una durata superiore. In ogni caso non è da escludere che Nintendo abbia deciso di montare una batteria diversa da quella della revisione del 2019 (il codice identificativo sul sito ufficiale è infatti un altro), poiché il nuovo schermo potrebbe aver bisogno di maggiore potenza al fine di garantire la stessa durata.

In attesa di scoprire maggiori dettagli su questo aspetto della nuova console, vi ricordiamo che GameStop ha ufficialmente aperto i preorder di Nintendo Switch OLED al prezzo di 349 euro.