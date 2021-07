Nintendo Switch OLED è compatibile con giochi e accessori Switch?

Nintendo Switch OLED non è una nuova console bensì un upgrade del modello già esistente. Sono in molti però a chiedersi se Switch OLED sia compatibile con tutti gli accessori e i videogiochi per Nintendo Switch in commercio. Ecco la risposta.

Nintendo ha confermato che tutti i giochi per Switch sono compatibili anche con il modello OLED, tuttavia l'esperienza potrebbe essere influenzata dalle diverse dimensioni dello schermo:



"Nintendo Switch OLED è compatibile con l'intero catalogo di giochi per Switch. Tuttavia, l'esperienza con alcuni Toy-Con di Nintendo Labo potrebbe variare a causa delle dimensioni diverse per quanto riguarda la console e lo schermo. Le nuove caratteristiche di Nintendo Switch modello OLED, come lo schermo di dimensioni maggiori, potrebbero influenzare l'esperienza di gioco con alcuni titoli."



Nessun problema invece per quanto riguarda gli accessori, la dock è universale e può essere utilizzata su entrambe le console, anche la nuova base con porta LAN è compatibile ad esempio con il modello standard di Nintendo Switch. Lo stesso vale per i Joy-Con, il Pro Controller, le schede di memoria esterne e tutte le altre periferiche ufficiali per Nintendo Switch.



