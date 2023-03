Nintendo Switch OLED: la console a tema Zelda Tears of the Kingdom verrà annunciata oggi?

Come segnalato da alcuni utenti su Reddit, nel database di GameStop USA ha fatto la sua comparsa una nuova voce per una SKU Nintendo Switch, un nuovo hardware apparentemente ancora da definire con prezzo non indicato e uscita placeholder fissata per il 31/12/2023.

Nintendo Switch 2 all'orizzonte? Sicuramente no, è più probabile che il prodotto in questione sia la tanto rumoreggiata Nintendo Switch OLED x The Legend of Zelda Tears of the Kingdom, le cui foto sono già trapelate nei mesi scorsi, secondo i rumor il preordine aprirà a marzo e non è dunque un caso che l'articolo sia trapelato a poche ore dalla presentazione del nuovo gameplay di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom.

Con ogni probabilità oltre a mostrare il gameplay del gioco come promesso, Nintendo svelerà anche la nuova Switch OLED Limited Edition in uscita a maggio, con grafiche e colori ispirati alla nuova avventura di Link. I preordini potrebbero già aprire nella giornata di oggi o comunque entro la fine del mese, non ci resta quindi che attendere pochissime ore per saperne di più. Il nuovo video gameplay di The Legend of Zelda Tears of the Kingdom verrà trasmesso alle 16:00 ora italiana e durerà circa dieci minuti.