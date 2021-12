Nintendo Switch OLED continua ad andare forte in Giappone

Nintendo Switch OLED si candida alla carica di regina delle festività natalizie in Giappone. L'ultimo modello della famiglia di console ibride continua ad andare forte nel Sol Levante, dove ha ancora una volta reclamato la prima posizione della classifica delle vendite.

Classifica Hardware Giapponese | 13-19 dicembre 2021

Nella settimana dal 13 al 19 dicembre 2021, con oltre 93 mila console vendute Nintendo Switch OLED ha fatto meglio delle sue sorelle minori messe assieme: Switch ha infatti piazzato 46 mila unità, mentre il modello Lite 37 mila. Dopo alcune settimane deludenti, sono finalmente aumentate le vendite di PlayStation 5 e Xbox Series X|S, ma non abbastanza da ricucire l'enorme divario che le separa dalle console della casa di Kyoto.

Switch OLED Model - 93.406 (675.654) Switch - 46.372 (17.681.055) Switch Lite - 37.054 (4.364.738) PlayStation 5 - 7.790 (1.005.415) Xbox Series X - 2.282 (73.190) PlayStation 5 Digital Edition - 874 (191.533) Xbox Series S - 607 (53.832) New 2DS LL (incluso 2DS) - 302 (1.178.946) PlayStation 4 - 61 (7.819.177)

Classifica Software Giapponese | 13-19 dicembre 2021

Ben poco da segnalare in ambito software, dove in assenza di uscite importanti Pokémon Diamante Lucente e Pokémon Perla Splendente continuano a dominare incontrastati. Immutato anche il resto del podio, con Mario Party Superstars e Big Brain Academy in seconda e in terza posizione di una Top 10 interamente occupata da videogiochi per Nintendo Switch.

[NSW] Pokemon Brilliant Diamond / Shining Pearl (The Pokemon Company, 11/19/21) – 116.657 (2.162.697) [NSW] Mario Party Superstars (Nintendo, 10/29/21) – 60.555 (519.556) [NSW] Big Brain Academy: Brain vs. Brain (Nintendo, 12/03/21) – 33.796 (103.816) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) – 29.638 (2.365.783) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) – 28.075 (4.219.343) [NSW] Animal Crossing: New Horizons (Nintendo, 03/20/20) – 27.260 (7.038.121) [NSW] Super Smash Bros. Ultimate (Nintendo, 12/07/18) – 26.432 (4.579.273) [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) – 15.913 (2.464.196) [NSW] Pokemon Sword / Shield (The Pokemon Company, 11/15/19) – 14.234 (4.242.081) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) – 13.903 (2.970.388)

Le posizioni dalla 11 alla 30 verranno comunicate nei prossimi giorni.