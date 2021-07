Nintendo Switch OLED: cosa cambia rispetto a Switch Lite, quali sono le differenze?

Dopo aver visto le differenze tra Nintendo Switch e Nintendo Switch OLED approfondiamo ora le diverse caratteristiche di Switch Oled e Switch Lite, la console esclusivamente portatile targata Nintendo.

E' difficile paragonare i due hardware, come detto Nintendo Switch OLED è una console ibrida mentre Switch Lite è una console portatile che non può in alcun modo collegarsi al televisore. Tra le differenze che saltano subito all'occhio troviamo ovviamente il display, più grande nel nuovo modello (7 pollici contro 5.5 pollici) e ovviamente dotato di tecnologia Oled mentre Switch Lite è equipaggiata con uno schermo di tipo LCD. La risoluzione invece resta invariata (1280x720), cambiano invece dimensioni e peso, così come la quantità di memoria interna (64 GB contro 32 GB, comunque espandibile).



Nintendo Switch OLED specifiche tecniche

Dimensioni: 102 mm x 242 mm x 13,9 mm (con Joy-Con collegati)

Peso: circa 320g (con Joy-Con collegati 420g)

Schermo: touch capacitivo da 7 pollici OLED con risoluzione 1280x720

CPU/GPU: processore NVIDIA Tegra

Memoria: 64 GB (espandibile)

Connettività Wireless LAN (compatibile IEEE 802.11 a/b/g/n/ac), Bluetooth 4.1, connessione LAN via cavo in modalità TV

Uscita video: 1920x1080 60 fps

Uscita audio: supporta PCM lineare 5.1ch

Altoparlanti stereo

Porta USB Type-C e Presa audio Mini Jack stereo 3,5 mm 4 contatti (standard CTIA)

Slot scheda di gioco e microSD

Sensori: Accelerometro, Giroscopio e Sensore di luminosità

Batteria agli ioni di litio con capacità 4310 mAh

Durata della batteria: circa 4.5/9 ore, si ricarica in circa tre ore

Nintendo Switch Lite caratteristiche

Dimensioni: 91.1mm x 208mm x 13.9mm

Peso: circa 275g

Schermo Touch Capacitivo da 5.5 pollici LCD con risoluzione 1280 x 720

CPU/GPU: processore NVIDIA Tegra

Memoria di sistema 32 GB (espandibile)

Connettività Wireless LAN (compatibile IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) / Bluetooth 4.1 / NFC

Altoparlanti Stereo

Porta USB Type-C e presa audio Mini Jack Stereo 3.5 mm a 4 contatti (standard CTIA).

Slot scheda di gioco e MicroSD

Sensori: Accelerometro e giroscopio

Batteria non removibile agli ioni di litio con capacità 3570 mAh

Durata della batteria: circa 3/7 ore, si ricarica in circa tre ore

Da segnalare anche la diversa autonomia della batteria, per Switch OLED si parla di una durata pari a 4.5/9 ore mentre, ovviamente a seconda delle condizioni, della luminosità dello schermo, del volume dell'audio e di altri fattori.In chiusura, ribadiamo che il confronto tra Switch Oled e Switch Litema tenendo comunque conto della natura profondamente diversa dei due hardware, uno ibrido e uno dedicato totalmente al gioco in mobilità.