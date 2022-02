Nintendo Switch OLED disponibile ora da GameStop online e nei negozi

Come promesso, a fine febbraio GameStop ha messo in vendita nuove scorte di Nintendo Switch OLED, nel momento in cui scriviamo la console è disponibile per l'acquisto online e nei negozi della catena, salvo esaurimento scorte a seconda delle disponibilità dei singoli punti vendita.

Potete comprare Nintendo Switch OLED online sul sito di GameStop a 349.98 euro nella colorazione White (bianco), in questo momento (venerdì 18 febbraio) il prodotto è regolarmente disponibile, la spedizione è gratuita per gli ordini superiori a 40 euro, in alternativa alla consegna a domicilio potete optare per il ritiro in negozio.

Nei negozi GameStop potete anche approfittare delle offerte Nintendo di febbraio, la catena offre infatti il preordine di Mario Strikers Battle League Football, Fire Emblem Warriors Three Hopes e Nintendo Switch Sports a 49.98 euro l'uno invece di 60.98 euro, inoltre prenotando Nintendo Switch Sports riceverete in regalo tre mesi di abbonamento a Nintendo Switch Online.

Con il preordine di Kirby E La Terra Perduta da GameStop avrete invece in regalo il mousepad con la forma della celebre pallina rosa. Un mese a tutto Nintendo da GameStop, con tante promozioni e offerte dedicate alle console e ai videogiochi Nintendo, tutte le offerte sono valide fino ad esaurimento delle scorte disponibili nei singoli negozi.