Nintendo Switch OLED disponibile al preordine da Gamelife con giochi e accessori

Anche Gamelife ha dato il via ai preordini di Nintendo Switch OLED, la nuova esponente della famiglia Switch dotata di uno schermo OLED da 7 pollici in uscita l'8 ottobre 2021.

Sul sito ufficiale di Gamelife è possibile preordinare Nintendo Switch OLED in entrambi i colori (bianco e blu/rosso neon) costruendo a piacimento un bundle comprendente anche un gioco e un accessorio a scelta, con un prezzo totale a partire da 461 euro.

Ad esempio, alla console, il cui prezzo di listino è di 349,00 euro, potete aggiungere:

Un gioco a scelta tra: Animal Crossing New Horizons (+51 euro), Luigi's Mansion 3 (+61 euro), il preordine di Metroid Dread (+55 euro), il preordine di The Legend of Zelda Skyward Sword HD (+55 euro), Super Mario 3D World + Bowser's Fury (+61 euro) e tantissimi altri;

Un accessorio a scelta tra: coppia di Joy-Con in differenti colorazioni (+81 euro) e Nintendo Switch Pro Controller (+71 euro).

Dirigetevi sul sito di Gamelife per visualizzare la lista completa di giochi e accessori, e comporre il vostro bundle. La catena ricorda anche che "è possibile l’acquisto di un solo pezzo per cliente. Eventuali ordini non rispondenti alle restrizioni non potranno essere accettati e saranno rimborsati".

Ne approfittiamo per ricordarvi che Gamelife offre il Buyback, che consente di vendere online i videogiochi usati e ottenere credito da spendere sul sito oppure cash con bonifico bancario. Come offerta di lancio, fino al 18 luglio se scegliere l'accredito cash con bonifico bancario otterrete il 100% della valutazione totale, senza la decurtazione del 30% normalmente applicata per questo metodo di accredito.