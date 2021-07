Nintendo Switch OLED disponibile al preordine da GameStopZing a 349,98 €

A poche ore dall'annuncio di Nintendo Switch OLED, GameStopZing ha dato ufficialmente il via ai preordini della nuova iterazione della console ibrida della casa di Kyoto.

Nintendo Switch verrà lanciata sul mercato l'8 ottobre 2021 in due differenti colorazioni, Bianca e Color Neon. Entrambe le varianti dell'ibrida possono già essere preordinate nei punti vendita della catena e sul sito ufficiale di GameSopZing:

GameStopZing offre la spedizione a domicilio e il ritiro in negozio (PickUp Store), in entrambi i casi a costo zero e con la garanzia della consegna in tempo per il lancio della console.

Nel caso ve lo foste perso, ricordiamo che Nintendo Switch OLED monta uno schermo OLED da 7 pollici con colori intensi, contrasto elevato e una cornice più sottile, uno stand regolabile più largo che offre una maggiore libertà nella modifica dell'angolo di visualizzazione, una nuova base con porta LAN (che sarà acquistabile anche a parte), una memoria interna maggiorata di 64 GB (con supporto a microSD fino a 2TB) e altoparlanti integrati con un suono migliorato. Come si evince dalle specifiche tecniche ufficiali di Nintendo Switch OLED, non offrirà una potenza superiore rispetto al modello attuale di Switch.