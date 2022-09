Nintendo Switch OLED edizione limitata Pokémon Scarlatto e Violetto in preordine su Amazon

Su Amazon è preordinabile la nuovissima console Nintendo Switch modello OLED in edizione limitata Pokémon Scarlatto e Violetto in uscita il 4 novembre di quest'anno al prezzo di 359,99 euro, la spedizione è gratuita anche per i non abbonati ad Amazon Prime.

Nintendo Switch Modello OLED edizione speciale Pokémon Scarlatto & Violetto è decorata da motivi ispirati a Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto, sulla parte frontale della base bianca e lucida della console sono raffigurati i Pokémon leggendari Koraidon e Miraidon, il retro della console è decorato con illustrazioni speciali dei tre Pokémon selezionabili come primo compagno d'avventura.



Clicca qui per preordinare Nintendo Switch Modello OLED edizione speciale Pokémon Scarlatto & Violetto al prezzo minimo garantito su Amazon.



Ordinando la console, se il prezzo dovesse scendere dalla data dell'ordine a quello di spedizione, Amazon in fase di spedizione ci addebiterà il prezzo più basso che l'articolo abbia mai avuto, senza nessuna azione da parte nostra, completamente in automatico.



I giochi sono in arrivo il 18 novembre e possono essere preordinati sempre su Amazon al prezzo di 59,99 euro, di seguito i link per preordinare Pokémon Scarlatto e Pokémon Violetto. Se invece non avete ancora avuto modo di recuperare Leggende Pokémon: Arceus, ora è in offerta a questo link al prezzo di 51,99 euro.