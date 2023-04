Nintendo Switch OLED edizione limitata Zelda Tears of the Kingdom: preordinala su Amazon

Nintendo ha da pochissimo annunciato il nuovo modello in edizione limitata di Nintendo Switch OLED a tema Zelda, esattamente The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, il nuovo capitolo in arrivo il 12 maggio in tutti gli store.

Nintendo Switch OLED basato su Zelda Tears of the Kingdom è in arrivo molto prima del gioco, esattamente il 28 aprile e, come da consuetudine, non includerà una copia del gioco al sui interno. Molto prima del suo lancio è già arrivato il primo unboxing della console speciale, vi consigliamo di recuperarlo a questo link.

La nuovissima console di Nintendo preordinabile al prezzo di 359,99 euro, presenta le stesse caratteristiche tecniche del modello OLED già in commercio, con l'aggiunta di dettagli a tema Zelda, come per esempio la confezione con le illustrazioni del gioco in arrivo, i Joy-Con e la base con i loghi e artwork di Zelda, con un accostamento di colori bianco e oro.

Clicca qui per preordinare Nintendo Switch OLED edizione limitata Zelda Tears of the Kingdom su Amazon Italia

Si tratta di un vero e proprio oggetto da collezione, un modello assolutamente affascinante che i veri fan della serie non possono lasciarsi scappare. Una volta terminate le scorte sarà impossibile acquistarla al prezzo di listino, se siete intenzionati a farla vostra non dovete esitare, potrebbe terminare in pochissimi minuti.