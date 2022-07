Nintendo Switch (OLED) - Edizione Speciale Splatoon 3 ora in preordine su Amazon

Nintendo Switch - Modello OLED edizione speciale Splatoon 3, decorata con immagini e motivi ispirati a Splattonia, rende omaggio a Splatoon 3 per Nintendo Switch (venduto separatamente).

Include un set di controller Joy-Con con sfumature di blu e giallo sulla parte frontale e un retro di colore bianco. Una base per Nintendo Switch bianca con un look che richiama i graffiti ne completa la dotazione.

Questa versione di Nintendo Switch Oled è in vendita in edizione limitata al prezzo di 359,98 euro con data di uscita prevista per il 26 agosto. Clicca qui per preordinare la console su Amazon.

Nintendo Switch modello OLED è dotata di uno schermo OLED da 7 pollici con colori intensi e un contrasto elevato. La cornice più sottile, i colori intensi e l'elevato contrasto dello schermo garantiscono un'esperienza di gioco appagante in modalità portatile e da tavolo.

Con lo stand regolabile più largo di Nintendo Switch OLED è possibile impostare l'angolo di visualizzazione che preferiamo, giocare in modalità da tavolo sarà più comodo che mai.

La base inclusa dispone di due porte USB, una presa HDMI utilizzabile per collegare la base alla TV e una nuova porta LAN, per sessioni di gioco online più stabili in modalità TV.

La console dispone di 64 GB di memoria interna espandibili utilizzando una scheda microSD compatibile (venduta separatamente). Gli altoparlanti integrati godono di un suono migliorato in modalità portatile o da tavolo.