Nintendo Switch OLED ha una funzionalità in più rispetto al modello originale

Nintendo ha iniziato a distribuire Switch OLED ai recensori e, stando alle prime analisi effettuate, sembra proprio che questo nuovo modello della console ibrida presenti una particolare funzionalità assente sulla versione originale (e su Switch Lite).

All'interno del nuovo video pubblicato dal noto YouTuber Kevin Kenson, viene sottolineato come Nintendo Switch OLED sia accessoriata con una modalità Vivida, grazie alla quale viene fortemente accentuata la saturazione dei colori rendendo l'immagine ancor più vivace. Questo fattore, in combo con la rinnovata gestione dei colori da parte del display OLED, permette quindi di ottenere una qualità visiva molto differente rispetto al modello originale. Nel caso qualcuno degli acquirenti non dovesse gradire la novità introdotta ed il conseguente impatto visivo, Nintendo ha pensato di aggiungere la possibilità di attivare o disattivare la modalità in questione (che però è presente di default).

Ricordiamo che Nintendo Switch OLED sarà disponibile nei negozi europei a partire dall'8 ottobre al prezzo di 349,90 euro. Nel mentre attendiamo di posare le mani sulla nuova console ibrida, la grande N ha pubblicato un video unboxing ufficiale con cui ha passato in rassegna tutte le caratterisitche della piattaforma. Un video ha inoltre messo fianco a fianco Switch OLED ed il modello originale.