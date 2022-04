Nintendo Switch OLED con gioco Pokemon in bundle, nuova offerta GameStop

Nuova offerta targata GameStop per la primavera 2022, fino al 3 maggio (salvo esaurimento scorte) è possibile acquistare Nintendo Switch OLED con un gioco Pokemon a scelta da una selezione di titoli ad un prezzo vantaggioso.

Acquista Nintendo Switch OLED + 1 Gioco Pokémon a scelta (tra una selezione di prodotti) a 389.98€. Promozione valida dal 14 aprile al 3 maggio 2022, salvo esaurimento scorte.

Potete comporre il vostro bundle Nintendo Switch + Pokemon sul sito di GameStop scegliendo tra Nintendo Switch OLED versione bianca o con Joy-Con colorati (Blu e Rosso Neon) insieme ad un gioco a scelta tra Pokemon Spada, Pokemon Scudo, Pokemon Diamante Lucente, Pokemon Perla Splendente o Leggende Pokemon Arceus.

Le sorprese però non finiscono qui perché GameStop ha tante altre promozioni attive a tema Nintendo Switch e Pokemon: fino al 20 aprile potete acquistare Leggende Pokemon Arceus a 49.98 euro oppure prenotare Pokemon Violetto e Pokemon Scarlatto in coppia a 99,98 euro invece di 121,96 euro.

Fino al 24 aprile, Nintendo Switch Lite con gioco Pokemon a scelta costa 259.98 euro mentre Nintendo Switch Modello 2019 con gioco Pokmon costa 339,98 euro. Fino al 4 maggio è possibile infine acquistare Nintendo Switch OLED risparmiando 180 euro portando indietro una console Nintendo Switch o 100 euro con Switch Lite. Portando un gioco Nintendo Switch usato risparmierete 30 euro sull'acquisto o il preordine di un gioco nuovo, sul sito di GameStop trovate tutte le supervalutazioni dell'usato.

Tutte le promozioni indicate sono valide per un periodo di tempo limitato e in ogni caso fino ad esaurimento delle scorte disponibili online e nei punti vendita GameStop.