Nintendo Switch Oled: nuovo leak anticipa il bundle con Mario Kart e Switch Online

Che fine ha fatto la famigerata next-gen della Grande N? Sebbene gli ultimi giorni siano stati caratterizzati da nuovi leak sul peso, dimensioni dello schermo e dock di Nintendo Switch 2, tutto tace in quel di Kyoto per quel che concerne il futuro del gaming Nintendo. Ciò nonostante, potrebbe arrivare un bundle inedito di Nintendo Switch Oled.

Nelle scorse ore, infatti, ai già citati leak si sono aggiunte nuove indiscrezioni provenienti dal mondo della software house di Mario, Link e molti altri personaggi del panorama videoludico: è stato avvistato un bundle di Switch Oled con Mario Kart 8 Deluxe e tre mesi di Nintendo Switch Online, e potrebbe giungere presto o tardi in Europa e negli USA. Di ufficiale non vi è ancora nulla, per il momento, sebbene l'avvicinamento del Black Friday e del Natale possano far ben sperare in tal senso.

Nintendo Switch ha fatto il boom in Giappone nel 2023, superando le vendite dello scorso anno. È, dunque, lecito credere che Nintendo stia realizzando un bundle inedito per il titolo più venduto dell'ecosistema Nintendo Switch. Quando arriverà sul mercato Switch Oled + Mario Kart 8 Deluxe e tre mesi di Nintendo Switch Online? Si attendono ancora risposte a questa domanda, ma i leak parlano di un rilascio del contenuto tutto in uno che avverrà molto presto.