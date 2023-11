Nintendo Switch OLED, ancora leak: bundle con Super Smash Bros. Ultimate e Switch Online

A quanto pare non è in arrivo solo il bundle Nintendo Switch OLED con Mario Kart 8 Deluxe e abbonamento Switch Online di tre mesi: un nuovo leak fa emergere un'altra imminente offerta simile, incentrata stavolta su un altro dei giochi più celebri della console ibrida Nintendo.

Attraverso una testimonianza fotografica, un utente di Twitter/X rivela l'esistenza di un nuovo bundle per Nintendo Switch OLED con Super Smash Bros. Ultimate e un abbonamento sempre di tre mesi a Switch Online. Anche in questo caso però non ci sono ancora stati annunci ufficiali sull'esistenza di quest'offerta, ma è probabile che la casa di Kyoto possa annunciare da un momento all'altro l'arrivo di questi bundle nei negozi di tutto il mondo.

Del resto siamo sempre più vicini al Black Friday e, soprattutto, alla prossima stagione natalizia, occasioni d'oro per distribuire ulteriori bundle vantaggiosi per i consumatori e spingere al massimo quella che potrebbe forse essere l'ultimo anno da protagonista per l'attuale Switch: i rumor sull'uscita di Nintendo Switch 2 nel 2024 si fanno sempre più insistenti e non è da escludere che novità concrete suylla next-gen Nintendo possano arrivare già nei prossimi mesi.

Per adesso, comunque, non resta che attendere gli annunci definitivi sui prossimi piani per la console attuale, con tutta probabilità in arrivo da un momento all'altro.