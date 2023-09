Nintendo Switch OLED Mario Red Edition: aperti i preordini su Amazon

Annunciata ufficialemente al Nintendo Direct del 31 agosto dedicato a Super Mario Bros. Wonder, la nuova versione di Nintendo Switch OLED è realtà, un'edizione limitata dedicata al personaggio dei videogiochi più famoso del mondo, stiamo parlando ovviamente di Super Mario.

Questa nuova Nintendo Switch OLED Limited Edition è preordinabile proprio ora su Amazon al prezzo di listino di 349,99 euro, una volta esaurite le scorte nei diversi store, sarà praticamente impossibile farla vostra al prezzo di listino, si tratta di un'edizione che farà sicuramente gola a tantissimi collezionisti.

Come potete ben notare dalle foto, il colore predominante (ce lo dice il nome stesso della console) è il rosso, esattamente come il vestito di Super Mario. La docking station ed entrambi i Joy-Con sono completamente rossi (tranne i tasti dei controller), particolari sono i dettagli nel retro della docking station, troviamo infatti una sagoma ombreggiante di Super Mario intento a raccogliere delle monete, disposte esattamente come nel livello segreto del primo livello del primo capitolo della serie uscito negli anni '80.

Le caratteristiche tecniche rimangono invariate rispetto agli altri modelli di Nintendo Switch OLED già presenti nel mercato. Se volete accompagnare l'acquisto della console con il nuovo gioco di Mario in arrivo, Super Mario Bros. Wonder è in preordine sempre su Amazon a questo link al prezzo di 59,99 euro con data di uscita prevista per il 20 ottobre.