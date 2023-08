Nintendo Switch OLED Mario Red Edition: la console a tema Super Mario è realtà!

Il leak dell'imminente annuncio di Nintendo Switch Oled Mario Red Edition viene confermato dalla casa di Kyoto a margine dell'ultimo Direct di Super Mario Bros Wonder ricco di gameplay e novità sul frizzante platform in arrivo sulle piattaforme della Grande N.

Il nuovo modello della console ibrida è caratterizzato da una colorazione rossa che riprende l'abbigliamento della mascotte nintendiana più amata dal pubblico (non ce ne vogliano la Principessa Peach e Link).

L'edizione Mario Red di Switch OLED propone una docking station e Joy-Con rossi, una colorazione che viene ripresa dal corpo centrale della console e, ovviamente, dalla grafica che andrà a impreziosire la confezione. Di particolare interesse sono poi i dettagli sul retro della docking station, con la sagoma di Super Mario che 'rincorre' le icone delle monete nella disposizione classica della prima area segreta del Mondo 1-1 del primo, indimenticabile capitolo per NES della saga Nintendo.

Nintendo Switch OLED Mario Red Edition sarà disponibile in Italia a partire dal 6 ottobre ad un prezzo che non dovrebbe discostarsi da quello degli altri modelli di Switch OLED, ovvero 349,99 euro. In attesa di un chiarimento in tal senso da parte della casa di Kyoto, vi lasciamo in compagnia della clip di presentazione della nuova console a tema Super Mario e, nel caso ve la foste persa, della nostra recensione di Nintendo Switch OLED, cosa cambia e quali sono le novità rispetto all'edizione base e al modello Lite.