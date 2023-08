Nintendo Switch OLED Mario Red Edition in produzione? Noto leaker vuota il sacco

Sembra che Nintendo abbia avviato la produzione di un nuovo modello di Nintendo Switch OLED, stavolta interamente dedicato a Super Mario. Stando al noto leaker Billbil-kun, Switch OLED Mario Red Edition sarebbe in lavorazione, ed il suo annuncio ufficiale sarebbe imminente.

Stando ai primi dettagli diffusi da Billbil-kun, l'inedita OLED incentrata su Mario non dovrebbe avere differenze particolari rispetto agli altri modelli già disponibili sul mercato, e dovrebbe semplicemente avere una colorazione rossa sia per la docking station che per i Joy-Con. Non sarebbero dunque previsti ulteriori dettagli di personalizzazione pensati appositamente per questa versione, a parte un colore diverso rispetto a quello standard di Switch OLED.

Il reveal del modello dovrebbe avvenire nel corso del Nintendo Direct incentrato su Super Mario Bros. Wonder, previsto per il 31 agosto 2023 alle ore 16:00 italiane e dalla durata di circa 15 minuti. Per quanto riguarda il debutto sul mercato, Billbil-kun afferma che il lancio dovrebbe avvenire prima di ottobre, mentre il prezzo della Mario Red Edition dovrebbe restare invariato rispetto alla regolare Switch OLED, proposta a 349,99 euro.

Ricordiamo che Super Mario Bros. Wonder uscirà il 20 ottobre 2023: il nuovo modello di Switch OLED è dunque pensato per celebrare l'esordio della prossima avventura 2D del leggendario eroe baffuto di Nintendo.