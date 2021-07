Nintendo Switch OLED modello di transizione? Pro ancora prevista per un analista

L'annuncio di Nintendo Switch OLED ha spiazzato tutti, sia i giornalisti che i giocatori, che da anni leggevano di rumor e leak, spesso estremamente dettagliati, circa un nuovo modello "Pro" della console, presumibilmente dotata di un hardware più potente e in grado di gestire il 4K.

Nintendo Switch OLED, in uscita l'8 ottobre 2021 al prezzo di 349,99 euro, non offrirà neppure un briciolo di potenza aggiuntiva rispetto al modello attuale. Sotto al cofano monterà la medesima componentistica, mentre la differenza di prezzo sarà giustificata da novità quali lo schermo OLED da 7 pollici con colori intensi, contrasto elevato e una cornice più sottile, uno stand regolabile più largo, una nuova base con porta LAN (che sarà venduta anche singolarmente), una memoria interna maggiorata di 64 GB e altoparlanti integrati con un suono migliorato.

Molti, in ogni caso, sono ancora fermamente convinti dell'esistenza dell'ibrida con potenza maggiorata. Uno di questi è Jeff Grubb, che continua a difendere la veridicità dei rumor che parlano di una Nintendo Switch Pro con output 4K e chip con supporto al DLSS in uscita nel 2022. Sulla stessa lunghezza d'onda si è posto anche il noto analista Serkan Toto, che opera in quel di Tokyo. Tra le pagine di Bloomberg, ha descritto Nintendo Switch OLED come un semplice modello di transizione, un aggiornamento dell'hardware che non ha nulla a che fare con un vero e proprio upgrade, il quale sarebbe ancora nei piani dei vertici di Kyoto. Secondo Toto, Nintendo lancerà il vero modello Pro "quando The Legend of Zelda Breath of the Wild 2 sarà pronto e terminerà la carenza dei componenti", che affligge l'intero settore dallo scorso anno.