Nintendo Switch OLED e la nuova dock: potrà essere acquistata separatamente

In seguito alla diffusione a sorpresa del trailer di annuncio di Nintendo Switch OLED, emergono alcuni interessanti nuovi dettagli sulla nuova proposta hardware del colosso di Kyoto.

In particolare, interpellato dalla redazione di Digital Trends, il team di Nintendo America ha confermato che la nuova dock potrà essere acquistata separatamente. Ciò significa che i giocatori già in possesso di Nintendo Switch potranno optare per una sostituzione di questa sola componente, senza procedere necessariamente all'acquisto dell'intero pacchetto Nintendo Switch OLED. Una circostanza resa possibile dal fatto che la Grande N ha già confermato la piena compatibilità di Nintendo Switch OLED con il modello originale della console ibrida.

Il portavoce interpellato dal portale statunitense ha inoltre confermato che l'opzione di acquisto della sola dock sarà disponibile in entrambe le colorazioni proposte, ovvero bianco e nero. Dettaglio interessante, l'hardware potrà però essere acquistato solamente tramite i canali dello store ufficiale di Nintendo. Almeno negli USA, dunque, la nuova dock non sarà reperibile sugli scaffali di grandi catene o altri negozi di elettronica: resta da verificare quella che sarà la politica adottata in UE. Al momento, non è stato annunciato da Nintendo alcun dettaglio in merito al prezzo della componente home console di Nintendo Switch OLED.