Nintendo Switch OLED, nuove analisi del Dock: supporto ai 4K in arrivo?

Nonostante le smentite ufficiali di Nintendo in merito all'esistenza di una presunta Nintendo Switch 4K, diversi osservatori continuano a suggerire possibili evoluzioni della console ibrida del colosso di Kyoto.

Per cercare di fare chiarezza tra i molteplici rumor, il content creator KawlumDram ha adottato una soluzione drastica: smontare e analizzare nel dettaglio il Dock di Nintendo Switch OLED. Un'operazione approfondita, che ha portato alla luce alcune interessanti osservazioni. In particolare, KawlumDram evidenzia come l'hardware sia animato da un chip di tipo RealTek. Pubblicizzato come un "4K UHD multimedia SoC", quest'ultimo parrebbe corrispondere al chip menzionato in un firmware di Nintendo Switch del gennaio di quest'anno.

Il Dock di Nintendo Switch OLED, almeno apparentemente, sarebbe dunque attrezzato per poter gestire una risoluzione 4K abbinata ad un frame rate a 60 fps. Una circostanza interessante, che si affianca alla previsione da parte del colosso di Kyoto di una funzione di aggiornamento del Dock tramite firmware, aggiunta proprio di recente, ma ancora mai utilizzata. Da queste considerazioni, il content creator conclude suggerendo la possibile intenzione di Nintendo di abilitare il supporto alla risoluzione 4K con un futuro update, esattamente come fatto per il supporto alle cuffie bluetooth su Nintendo Switch.



Ovviamente, al momento, si tratta di semplici congetture, che per quanto suggestive potrebbero rivelarsi errate.