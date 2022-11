Nintendo Switch OLED è in offerta ad un super prezzo grazie ad un codice sconto

Nintendo Switch OLED è in offerta su eBay ad un prezzo incredibile grazie ad una nuova promozione che scade tra pochi giorni. La nuova console di Nintendo è infatti acquistabile a soli 292 euro fino al 16 novembre (o fino ad esaurimento scorte), scopriamo come.

Clicca qui per acquistare Nintendo Switch OLED ad un prezzo super scontato

Per acquistarla al prezzo che vi abbiamo segnalato, sarà sufficiente inserire in fase di pagamento il codice REGALI22 che attiverà subito uno sconto del 15%, portando quindi il prezzo della console da 342 euro a 292 euro, con lo sconto di ben 58 euro dal prezzo di listino di 349,99 euro. La spedizione è completamente gratuita.

La console è acquistabile da un venditore super affidabile di eBay, con quasi 25.000 feedback attivi, un vero top seller, sinonimo di garanzia e sicurezza. Vi consigliamo comunque di completare i vostri acquisti su eBay pagando sempre tramite PayPal, che vi offre in modo assolutamente gratuito, una garanzia aggiuntiva sulla spedizione e qualità del prodotto che riceverete.

Non sappiamo per quanto tempo sarà acquistabile a questo prezzo, come è possibile vedere dalla pagina del venditore, sono state vendute parecchie console nelle ultime 24 ore.

Se volete spaziare tra i vari articoli in promozione su eBay ai quali è possibile aggiungere lo sconto del 15%, vi consigliamo di visionare la pagina relativa alla promozione a questo link.