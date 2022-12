Nintendo Switch OLED in offerta ad un super prezzo: ottima idea regalo per Natale

Con il Natale ormai alle porte, quale miglior occasione per regalare o regalarsi una nuovissima Nintendo Switch OLED ad un prezzo super scontato? L'ultimo modello di console Nintendo è infatti in offerta su eBay all'incredibile prezzo di 309 euro con spedizione gratuita.

Con uno sconto di 50 euro dal prezzo di listino, si tratta di una delle migliori occasioni di sempre per acquistarla, il venditore che ha all'attivo ben 26.000 feedback positivi è un sinonimo di garanzia ed affidabilità. Come sempre vi consigliamo di accompagnare i vostri acquisti su eBay sempre al pagamento tramite la piattaforma PayPal, che fornisce una garanzia aggiuntiva all'acquisto, assicurandovi anche per eventuali problemi durante il trasporto.

Non sappiamo per quanto tempo sarà acquistabile a questo prezzo, come è possibile vedere dalla pagina del venditore, sono state vendute parecchie console nelle ultime 24 ore.

Clicca qui per acquistare Nintendo Switch OLED a soli 309 euro

La versione in promozione è quella italiana, in vendita in altri store a prezzi nettamente più alti. Se non volete perdervi offerte appetitose come quella che vi abbiamo segnalato oggi, vi consigliamo di seguire il nostro canale Telegram delle offerte a questo link, dove ogni giorno vi comunichiamo le migliori promozioni sparse nel web.