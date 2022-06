Nintendo Switch OLED in promozione con Minecraft: l'offerta di Unieuro

A differenza delle altre console della famiglia, Nintendo Switch OLED non si fa vedere molto spesso in promozione, per questo motivo se siete interessati vi consigliamo di dare un'occhiata alla nuova iniziativa The Summer is Switch, lanciata da Unieuro nell'ambito del suo Summer Black Friday.

Fino a giovedì 30 giugno, data di scadenza dei saldi del Summer Black Friday di Unieuro, è possibile acquistare una Nintendo Switch OLED in abbinata con una copia di Minecraft per Switch al prezzo promozionale di 359,90 euro, anziché 379,98 euro. Si tratta chiaramente di un'opportunità indirizzata a coloro i quali sono interessati, oltre che alla console, anche al sandbox di Mojang. Questo bundle, che può includere la console sia nella su versione bianca, sia nella colorazione neon, rappresenta anche un'ottima idea regalo per i più piccoli.

Potete approfittarne dirigendovi sul sito di Unieuro. Il Summer Black Friday prevede anche una promozione su Nintendo Switch Lite, che similmente all'OLED può essere acquistata nelle colorazioni grigia, gialla e turchese in abbinata con Minecraft per Switch al prezzo di 229,90 euro anziché 249,89 euro.