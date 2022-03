Nintendo Switch OLED: risparmia 180€ portando Switch, la promozione di GameStop

Avete una vecchia Nintendo Switch e siete indecisi se passare al nuovo modello OLED? Allora la nuova promozione di GameStop potrebbe aiutarvi a risolvere il dilemma.

Come parte delle nuove offerte di marzo 2022, GameStop ha dato il via ad una nuova promozione sull'usato. Fino a mercoledì 30 marzo è possibile risparmiare 180 euro sull'acquisto di una Nintendo Switch OLED nuova portando in negozio la vecchia Nintendo Switch usata. Il prezzo di listino del modello OLED è di 349,98 euro, dunque scambiando la propria console di seconda mano è possibile portarsela a casa spendendo 169,98 euro. Il risparmio è calcolato sulla base delle valutazioni delle console usate aggiornate a marzo 2022, tra le quali viene riportato un valore di 180 euro per il modello classico di Nintendo Switch.

È bene precisare che la promozione si riferisce al ritiro di prodotti funzionanti, integri e completi di accessori inclusi al momento dell'acquisto. L'iniziativa, valida fino al 30 marzo 2022, è inoltre riservata ai soli possessori di carte GS+, salvo esaurimento scorte. Per maggiori dettagli, recatevi nel vostro punto vendita preferito oppure consultate la pagina della promozione online.