Nintendo Switch OLED risplende nella versione limitata Pokemon Scarlatto e Violetto

Il canale YouTube Gaming Boulevard ci propone uno dei primi video unboxing di Nintendo Switch OLED Pokemon Scarlatto e Violetto, edizione speciale della console personalizzata con loghi e grafiche dei due nuovi giochi dei Pokemon in arrivo a metà novembre.

Il video ci permette di dare uno sguardo alla console in edizione limitata permettendo di ammirare i Joy-Con viola e arancione con dettagli in tema e laccetto abbinato, la dock che raffigura i due Pokemon Leggendari di Pokemon Scarlatto e Violetto (Koraidon e Miraidon) e ovviamente alla stessa Switch, personalizzata sul retro con le immagini dei nuovi Pokemon Starter di Scarlatto e Violetto, ovvero Sprigatito, Fuecoco e Quaxly.

Nintendo Switch OLED Pokemon Scarlatto e Violetto è già disponibile anche in Europa e in Italia presso vari rivenditori al prezzo consigliato di 359.99 euro, nel momento in cui scriviamo la console non è in vendita su Amazon ma la situazione potrebbe cambiare rapidamente nel giro di pochissime ore.

Pokemon Scarlatto e Violetto arriveranno invece il 19 novembre in esclusiva su Nintendo Switch in formato digitale su Nintendo eShop e in versione fisica, in vendita singolarmente o in un Dual Pack che include entrambe le versioni, per saperne di più vi rimandiamo alla nostra prova di Pokemon Scarlatto e Violetto.