Nintendo Switch OLED: rivelata l'edizione speciale dedicata a Splatoon 3

Splatoon 3 si sta avvicinando sempre di più al suo debutto sul mercato, fissato per il 9 settembre su Nintendo Switch, e per celebrare al meglio il lancio del nuovo episodio della serie Nintendo vuole fare le cose in grande, annunciando un nuovo modello della sua console ibrida di grande successo.

A partire dal 26 agosto 2022 sarà disponibile sul mercato Nintendo Switch OLED edizione speciale Splatoon 3, edizione volta a rendere omaggio al gioco in uscita pochi giorni dopo. Decorata con immagini e motivi ispirati a Splattonia, questa versione di Switch OLED include un set di Joy-Con con sfumature di blu e giallo sulla parte frontale e un retro colorato di bianco. Non manca infine una base per Switch di colore bianco, personalizzata con motivi che richiamano alla mente i variopinti graffiti della serie.

Per l'occasione è stato diffuso anche un trailer che permette di vedere nel dettaglio il look della nuova versione che farà indubbiamente la gioia di tutti i fan di Splatoon. Parlando a proposito del gioco, in Giappone Splatoon 3 è il gioco più atteso dai lettori di Famitsu, che non vedono l'ora di cimentarsi con le nuove sfide ideate da Nintendo.

Negli scorsi mesi, inoltre, la casa di Kyoto ha anche fornito maggiori dettagli su salvataggi cloud e Switch Online per Splatoon 3, specificando che i salvataggi su "nuvola" saranno disponibili soltanto per la componente offline del gioco.