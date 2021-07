Nintendo Switch OLED, scalper già all'opera: console rivendute a oltre 900€

Sono passati pochissimi giorni dall'annuncio e dall'apertura dei preordini di Nintendo Switch OLED, eppure gli scalper si sono già messi all'opera.

Gli scalper, gli stessi che stanno rendendo difficile la vita di molti giocatori depauperando le esigue scorte di PS5 e Xbox Series X per poter rivendere le console next-gen a prezzi maggiorati, sono partiti con grande anticipo stavolta. Su eBay, è già possibile trovare degli utenti che offrono le Nintendo Switch OLED che hanno già preordinato a prezzi talvolta folli: uno lo ha fissato a 350 sterline (più spese di spedizione), a fronte di un prezzo di listino di 309,99 sterline, ma stupire è un tizio che cerca di rivenderla a 800 sterline... stiamo parlando di ben 900 euro al cambio attuale, un prezzo totalmente fuori dal mondo.

Al momento in Italia Nintendo Switch OLED può essere prenotata al prezzo di 349,99 euro senza alcun patema d'animo, quindi non ci sono motivi per rivolgersi a soggetti del genere. Evidentemente, questi approfittatori confidano in una futura carenza delle scorte per poterci ricavare qualche soldo, danneggiando tutti gli altri giocatori.