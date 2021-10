Nintendo Switch OLED: il nuovo schermo fa la differenze per le recensioni internazionali

Su Everyeye.it trovate la recensione di Nintendo Switch OLED che vi permetterà di scoprire pregi e difetti del nuovo modello della celebre console ibrida, ma cosa ne pensa la stampa internazionale di Switch OLED?

Il quotidiano The Independent afferma che "Nintendo Switch OLED è la miglior versione di Switch. Non è il modello PRO che volevamo, ma se non avete mai comprato una Switch questo modello è certamente un must assoluto", ArsTechnica loda lo schermo e lo definisce "quanto di meglio si sia mai visto su una console portatile, persino più bello del display di PlayStation Vita."

The Verge spende parole positive per quanto riguarda l'utilizzo casalingo e grazie ad una serie di migliorie "Nintendo Switch OLED garantisce una esperienza portatile premium rispetto al modello originale", lodi anche da Eurogamer.net, la testata dichiara senza mezzi termini che Nintendo Switch OLED è il modello migliore per godere dei giochi della libreria Switch.

Pareri dunque certamente positivi e se è vero che di fatto non c'è alcuna miglioria prestazionale (le specifiche tecniche non sono cambiate) è altrettanto vero che lo schermo OLED rappresenta un punto di forza di questo modello sia per chi possiede già una Switch sia (a maggior ragione) per chi deve ancora acquistare la console Nintendo.