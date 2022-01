Nintendo Switch OLED, lo schermo rischia il burn-in? I risultati dopo 1.800 ore di test

Lo youtuber Wulff Den ha condotto un interessante test sul burn-in di Switch OLED. Nel tentativo di capire se lo schermo del nuovo gioiellino ibrido di Nintendo sia o meno soggetto al problema dei "pixel fantasma", il creatore di contenuti ha lasciato la console accesa e ferma sulla stessa schermata per ben 1.800 ore.

Il test si è svolto con una copia di Zelda Breath of the Wild, all'interno di un santuario e con l'inquadratura fissa su di una zona dove l'elevato contrasto tra le mura del dungeon e lo sfondo illuminato potesse fornire degli indizi inequivocabili sull'effettivo burn-in del pannello OLED. Per mantenere sempre attiva la console, lo youtuber ha utilizzato un controller SplidPad Hori e lasciato Switch OLED perennemente in carica.



A chi ci segue, ricordiamo che il burn-in è un effetto che si verifica principalmente sui display OLED che consiste nella comparsa sul pannello di quella che possiamo definire come 'impronta fantasma', ossia la traccia persistente sui pixel delle immagini statiche visualizzate per lunghi periodi di tempo.



Ebbene, come spiega lo stesso Wulff Den "non c'è alcuna differenza in nessuno dei test sul colore che ho eseguito. Sullo schermo non risultano esserci dei segni evidenti di 'bruciatura dei pixel' provocati dal burn-in, nemmeno dopo aver lasciato per quasi 2.000 ore Switch sulla stessa schermata. C'è solo una piccolissima differenza, quasi impercettibile, nell'intensità della luce, con una leggera sfumatura verde che emerge nelle scene del santuario di BOTW fortemente illuminate".

In chiusura della sua prova, lo youtuber invita perciò tutti i possessori di Switch Oled a non preoccuparsi del burn-in: a prescindere dalle proprie routine videoludicche, il problema non dovrebbe emergere nemmeno dopo diversi anni di utilizzo della console. Prima di lasciarvi al video di cui sopra, invitiamo chi ci segue a leggere la nostra recensione di Nintendo Switch OLED.