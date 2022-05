Nintendo Switch OLED è in sconto con un gioco a scelta da GameStop

Non è frequente imbattersi in offerte su Nintendo Switch OLED, la console più recente della casa di Kyoto, dunque quando capita è bene non farsele sfuggire. In questi giorni, ad esempio, GameStop sta proponendo una nuova promozione. Ecco tutti i dettagli.

Fino al 31 maggio 2022, da GameStop è possibile acquistare una Nintendo Switch OLED nelle colorazioni Bianca o Blu/Rosso Neon in bundle con un gioco a scelta al prezzo di 389,98 euro. È possibile scegliere fra tre differenti titoli da associare alla console, ossia Mario Kart 8 Deluxe, Super Mario 3D World + Bowser's Fury e Mario Party Superstars, tutti con protagonista l'idraulico italiano più famoso del mondo. L'acquisto in bundle permette di risparmiare un totale di 20,98 euro sul prezzo totale, che in condizioni normali corrisponderebbe a 410,96 euro.

L'offerta, dicevamo, rimarrà attiva solamente fino alla fine di questo mese. Potete approfittarne in negozio oppure componendo il vostro bundle a questo indirizzo. Per chi non lo sapesse, rispetto alla console base, Nintendo Switch OLED offre uno schermo da 7 pollici dotato di tecnologia OLED con colori intensi ed un contrasto elevato, una cornice ancora più sottile, uno stand regolabile più largo, una nuova base con porta LAN e 64 GB di memoria interna.