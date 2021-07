Nintendo Switch OLED: le specifiche tecniche del nuovo modello della console ibrida

Dopo mesi di indiscrezioni e speculazioni, Nintendo ha finalmente presentato Switch OLED, il nuovo modello della sua console ibrida. Grazie alla diffusione dei dati ufficiali, possiamo ora scoprire tutto sulla nuova piattaforma della grande N.

Naturalmente la caratteristica predominante di questa nuova variante della console è lo schermo OLED, che garantirà colori più vividi e contrasti più elevati. Tuttavia ci sono altre piccole differenze che intercorrono tra questo ed il modello base, tra cui degli speaker di qualità migliore e uno stand regolabile più ampio. Di seguito vi riportiamo dunque l'elenco delle principali specifiche di Nintendo Switch OLED:

Misure: 10,6 cm in altezza, 24,3 cm in larghezza, 0.55 cm in profondità (con i Joy-Con collegati);

Peso: 322 grammi circa (approssimativamente 421 grammi con i Joy-Con collegati);

Schermo: Touchscreen multi-touch capacitivo, schermo 7.0 pollici, 1280x720;

GPU/CPU: Processore NVIDIA Custom Tegra;

HDD: 64GB espandibili fino a 2TB tramite schede microSDHC o microSDXC;

Video Output: Fino a 1080p via HDMI in modalità TV, fino a 720p tramite schermo integrato in modalità portatile e Tablet;

Audio Output: Compatibile con PCM 5.1ch Linear, Output via cavo HDMI in modalità TV

Speaker audio: Altoparlanti integrati per un suono migliorato;

Wireless: Wi-Fi, Bluetooth 4.1;

Connettori USB: USB Type-C per la ricarica o per connettere il dock, due porte USB;

Base con porta LAN integrata;

Sensori: Accelerometro, giroscopio, sensore di luminosità;

Autonomia della batteria: Approssimativamente 4.5-9 ore (5.5 ore nel caso di The Legend of Zelda: Breath of the Wild).

Sembra che, almeno per il momento, Nintendo abbia semplicemente preferito migliorare la qualità dello schermo integrato di Switch, senza andare ad apportare modifiche sostanziali alla configurazione hardware della console ibrida. Nessun supporto DLSS e niente risoluzione 4K, dunque. Probabilmente per queste caratteristiche ci sarà ancora da attendere un po'. Nintendo Switch OLED sarà disponibile dall'8 ottobre al prezzo di 349,99 dollari. Per ulteriori informazioni vi rimadiamo alla scheda ufficiale di Nintendo Switch OLED.