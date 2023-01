Nintendo Switch OLED è in super offerta, solo 3 pezzi disponibili

Super promozione su eBay per acquistare la console più potente di Nintendo, Nintendo Switch modello OLED è infatti in offerta ad un prezzo super grazie ad un codice sconto, acquistabile a soli 300 euro con spedizione gratuita. Vediamo assieme come ottenere questo prezzo.

A questo link è acquistabile Nintendo Switch modello OLED a soli 300 euro

Per ottenere il prezzo che vi indichiamo, è sufficiente inserire in fase di pagamento il codice sconto CASA23 che applicherà uno sconto del 10% dal prezzo già scontato, si tratta della migliore promozione in questo momento per acquistare la console.

Il venditore ha centinaia di feedback positivi che ne garantiscono l'affidabilità e la sicurezza, una volta effettuato il pagamento la console sarà a casa vostra in tre giorni lavorativi tramite corriere. Vi consigliamo di effettuare il pagamento sempre con PayPal che vi offre un'assicurazione aggiuntiva durante l'intero processo, garantendovi la possibilità di ottenere il rimborso per qualsiasi inconveniente.

Il nuovo modello di Nintendo Switch, uscito ad ottobre del 2021, gode di diverse migliorie rispetto al modello precedente, uno schermo da 7 pollici con tecnologia OLED, uno stand regolabile più largo, una nuova base con porta LAN integrata, altoparlanti integrati con un suono migliorato in modalità portatile, di uno spazio di archiviazione interno da 64GB (espandibili con MicroSD).