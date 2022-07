Nintendo Switch OLED, super offerta di inizio Luglio: cala il prezzo!

Come abbiamo avuto modo di raccontare nella giornata di ieri, eBay ha lanciato il nuovo volantino con le Follie Tech. Tra le numerose offerte proposte dal marketplace, troviamo anche la Nintendo Switch OLED, che può essere acquistata ad un prezzo molto conveniente.

Nella fattispecie, la nuovissima versione della console Nintendo raggiunge un prezzo davvero molto conveniente rispettoa quello di listino:

Nintendo Switch OLED 2021 - Garanzia 24 mesi Italia: 314,90 Euro (349,99 Euro)

La consegna, senza costi aggiuntivi, è garantita tra giovedì 7 Luglio 2022 e venerdì 8 Luglio, quindi a stretto giro di orologio, con possibilità di scegliere anche un punto di ritiro al momento del pagamento.

Attenzione però: nella scheda la disponibilità viene indicata come "limitata", e nelle ultime 24 ore sono state vendute già 8 unità, motivo per cui l'interesse intorno al prodotto sembra essere davvero alto e come sempre in questi casi consigliamo di effettuare l'ordine rapidamente onde evitare spiacevoli sorprese.

La vendita è effettuata da NeoPhoniaStore, un rivenditore che ha il 99,6% di feedback positivi e che beneficia anche della garanzia cliente eBay.

Come metodi di pagamento sono accettati PayPal, GooglePay, Visa, Mastercard ed American Express, mentre per la restituzione il tempo massimo è di 30 giorni con rimborso totale e l'acquirente che paga le spese di spedizione.