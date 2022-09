Nintendo Switch OLED Pokemon Scarlatto e Violetto: prime immagini della console

A margine del video che ha presentato la squadra Star di Pokemon Scarlatto e Violetto, la casa di Kyoto ha mostrato le primissime immagini dell'edizione speciale di Nintendo Switch OLED che accompagnerà il lancio del kolossal open world di Game Freak.

La nuova versione speciale di Nintendo Switch OLED propostaci dall'azienda giapponese riprende la key art ufficiale di Pokemon Scarlatto e Violetto e gli elementi dirimenti del suo comparto grafico, con la doppia colorazione dei controller Joy-Con e degli splendidi sticker che abbelliscono sia la dock che il retro della console ibrida.

Date un'occhiata alle immagini che trovate nella galleria in calce alla notizia e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate del nuovo modello di Nintendo Switch OLED che debutterà sul mercato in coincidenza del lancio di Pokemon Scarlatto e Violetto, previsto per il 18 novembre rigorosamente in esclusiva per la console ibrida della casa di Kyoto.

Sapevate che le sfide competitive di Play! Pokemon stanno per ripartire in Italia? L'evento darà modo a tutti gli Allenatori nostrani di mettersi alla prova con gli altri appassionati in diverse sfide approntate nei videogiochi della serie di The Pokemon Company e nella dimensione competitiva del Gioco di Carte Collezionabili Pokemon.