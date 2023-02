Nintendo Switch OLED a tema Zelda Tears of the Kingdom esiste davvero? Nuovi indizi

Il Nintendo Direct dell'8 febbraio ha portato in dote un trailer e diversi annunci legati a The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom, tra i quali spiccano la Collector's Edition e gli amiibo a tema. L'evento è tuttavia trascorso senza offrire notizie ufficiali sulla rumoreggiata Nintendo Switch OLED in edizione speciale, ma nel frattempo è emerso un indizio.

Facciamo prima un breve ripasso: sul finire del 2022 hanno trovato diffusione in rete alcune immagini ritraenti una presunta Nintendo Switch OLED a tema Zelda: Tears of the Kingdom. Gli scatti davano l'impressione di essere autentici, tuttavia la casa di Kyoto non ha mai effettuato annunci in merito e nel frattempo il leak è passato in secondo piano

Adesso arriviamo al Nintendo Direct di mercoledì scorso. Durante l'evento, come dicevamo, è stata annunciata la Collector's Edition di The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom e ai fan più attenti non sono sfuggiti alcuni particolari che combaciano con gli scatti trapelati tempo addietro: sulla confezione dell'edizione da Collezione è presente il medesimo motivo visibile sulla Nintendo Switch OLED leakata, mentre il logo apposto sulla scatola delle spillette fa bella mostra di sé anche sulla scocca del Joy-Con.

Si tratta di evidenze difficili da ignorare (guardate le immagini comparative allegate in calce a questa notizia) che non fanno altro che dare ulteriore credito alle fotografie trapelate a fine 2022. L'edizione speciale di Nintendo Switch OLED a tema Zelda Tears of the Kingdom appare quantomai reale, tuttavia per la certezza assoluta dobbiamo necessariamente attendere l'annuncio ufficiale da parte della grande N. Mancano ancora tre mesi al lancio del gioco su Switch, che ricordiamo essere fissata al 12 maggio 2023, dunque Nintendo ha ancora tutto il tempo per effettuare una presentazione in grande stile.