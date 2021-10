Nintendo Switch OLED, test di durabilità: meglio comprare una pellicola protettiva

Dopo essere stata fatta a pezzi da iFixit, la neonata Nintendo Switch OLED ha dovuto subire anche maltrattamenti di vario genere ad opera di JerryRigEverything, youtuber curioso di scoprire il livello di durabilità della nuova console della casa di Kyoto, "così non dovete scoprirlo nel peggior modo possibile a causa di un incidente".

Dopo aver notato la maggior pesantezza del retro della console, dovuta alla presenza di uno stand di miglior qualità rispetto al passato, JerryRigEverything si è cimentato in quello che sa fare meglio: rigare lo schermo OLED da 7 pollici. Ha così scoperto che il display della nuova arrivata si graffia molto facilmente. In una scala di durezza da 2 a 10, basta uno strumento di materiale plastico di livello 3 per lasciare dei segni sullo schermo. Oggetti di metallo di uso comune come le monete (durezza tra 5 e 6) imprimono segni ancor più profondi.

Come mai Nintendo Switch OLED si graffia così facilmente? Ebbene, JerryRigEverything ha fatto notare che il fragile schermo OLED in vetro della console è ricoperto da una pellicola in materiale plastico (difficilissima da rimuovere e progettata per essere permanente) il cui unico scopo è quello di prevenire la dispersione di materiale vitreo in caso di frantumazione. Pur essendo indispensabile (non rimuovetela!), la pellicola non è quindi studiata per prevenire i graffi: eventuali segni impressi su di essa vengono trasferiti allo schermo in vetro sottostante. Secondo lo youtuber, sarebbe stato preferibile impiegare una pellicola in vetro, come quella adottata dagli smartphone con schermi OLED.

Morale della favola: se non volete rischiare di graffiare il display di Nintendo Switch OLED, comprate e applicate una pellicola terze parti. Già che ci siete, leggete la nostra recensione di Nintendo Switch OLED.