Nintendo Switch OLED torna disponibile su eBay, anche in versione bianca

Torna disponibile su eBay, sullo store ufficiale di Monclick Italia, la Nintendo Switch OLED. La nuova versione della console portatile di Nintendo, infatti, può essere portata a casa nelle due colorazioni a prezzo di listino.

Nello specifico, di seguito vi rimandiamo alle pagine delle singole promozioni:

Nintendo Switch (modello Oled) Bianco : 349,99 Euro

: 349,99 Euro Nintendo Switch (modello Oled) Rosso neon/Blu neon: 349,99 Euro

Il venditore in questione è un powerseller di eBay, con oltre 229mila feedback, e garantisce la consegna a stretto giro di orologio. Per la precisione, l’arrivo a casa è garantito tra il 6 maggio ed il 9 Maggio 2022, a con spedizione gratuita. Vengono anche dati 14 giorni di tempo per richiedere il rimborso, con l’acquirente che però paga le spese di spedizione per la restituzione ed il rimborso totale dell'importo pagato (in questo caso 349,99 Euro).

Come metodo di pagamento, il negozio accetta PayPal, Google Pay e le carte VIsa, Mastercard ed American Express. Ovviamente, trattandosi di un acquisto effettuato su eBay, il marketplace offre la propria garanzia cliente: ciò vuol dire che qualora l’utente non dovesse ricevere l’oggetto ordinato, sarà totalmente rimborsato.

Nessuna inforamzione sull’effettiva disponibilità delle console, ma come sempre consigliamo di effettuare l’ordine rapidamente in quanto anche su altri negozi sono andate sold out rapidamente.