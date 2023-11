Nintendo Switch OLED: ufficiale il bundle con Mario Kart 8 Deluxe, la data di uscita

Dopo il leak che ha anticipato il futuro arrivo del bundle con Super Smash Bros. Ultimate, ecco che Nintendo ufficializza il nuovo bundle di Switch OLED con Mario Kart 8 Deluxe, anch'esso emerso in rete prima del tempo a causa di una fuga di notizie.

A partire dal 20 novembre, un bundle speciale composto da una console Nintendo Switch Modello OLED, un codice download di Mario Kart 8 Deluxe e un'iscrizione individuale di 3 mesi a Nintendo Switch Online, sarà disponibile presso i rivenditori e nel My Nintendo Store. I giocatori possono ampliare il loro gioco Mario Kart 8 Deluxe con il Pass Percorsi Aggiuntivi per sperimentare più rampe, curve e salti su un totale di 48 percorsi aggiuntivi, raddoppiando il set originale di tracciati e ottenendo l'accesso a 96 percorsi tratti da tutta la serie Mario Kart. Potete dare uno sguardo all'enorme pacchetto contenutistico del racing game arcade tramite il filmato riportato in apertura.

I giocatori possono godere di tutti i Pacchetti Aggiuntivi senza ulteriori costi con un abbonamento a Nintendo Switch Online + Pacchetto aggiuntivo, oppure acquistando separatamente il Pass Percorsi Aggiuntivi nel Nintendo eShop o nel My Nintendo Store.

Approfittiamo dell'occasione per ricordarvi dell'appuntamento con il nuovo Nintendo Indie World, che seguiremo su Twitch a partire dalle ore 18:00 di oggi, martedì 14 novembre.