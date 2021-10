Nintendo Switch OLED parte molto bene in UK: surclassato il modello Lite

Nintendo Switch OLED parte subito in quarta nel Regno Unito: il nuovo modello segna la quattordicesima miglior settimana in termini di vendite per la console ibrida di Nintendo sin dal suo lancio avvenuto nel marzo del 2017, venendo superata solo dalle settimane relative ai Black Friday o dei periodi natalizi degli scorsi anni.

Gli ottimi risultati di Switch OLED non si fermano qui, in quanto il suo lancio si è rivelato molto più fruttuoso rispetto a quello segnato da Nintendo Switch Lite nel 2019. Il modello pensato esclusivamente per il gioco portatile, infatti, non ha mai registrato dati di vendita imponenti rispetto alla versione standard: la sua settimana di debutto in UK, ad esempio, viene considerata soltanto la 57° migliore del ciclo vitale di Switch in termini commerciali, risultando quindi lontanissima da quanto registrato dal modello OLED nei suoi primi sette giorni. La versione Lite rappresenta sul territorio britannico solo il 20% delle vendite complessive della console Nintendo da quando è disponibile sul mercato.

Al contrario, OLED ha coperto il 70% delle vendite di Switch nei giorni del suo esordio, e in questo brevissimo lasso di tempo ha già raggiunto il 7% dei risultati commerciali registrati dalla piattaforma della Grande N nel Regno Unito. Percentuali che potrebbero crescere ulteriormente nel corso del prossimo futuro, rendendo ancora più importanti i risultati ottenuti finora.

