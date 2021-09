Nintendo Switch OLED: primo video comparativo con il modello originale

Con la console già disponibile presso i negozi asiatici, in tanti sono già riusciti a posare le proprie mani su Switch OLED, come già dimostrato dal video unboxing ad opera dello YouTuber giapponese HikakinTV.

Un ulteriore video leak ha dunque mostrato le differenze che intercorrono tra questa variante della piattaforma Nintendo con la versione originale. Sapevamo bene come lo schermo OLED avrebbe rappresentato il valore aggiunto del nuovo modello di Switch, e come avrebbe al contempo comportato un ingombro leggermente superiore rispetto alla console tradizionale. Entrambi gli aspetti vengono pienamente confermati all'interno del filmato pubblicato da Nintendo Prime: la qualità visiva è generalmente migliore e l'immagine molto più chiara e nitida sullo schermo OLED, ma anche i 0,8 pollici in più del display si fanno notare abbastanza.

Tra le altre differenze, di cui già sapevamo, abbiamo lo slot per schede SD in posizione laterale e lo stand di dimensioni più generose. Possiamo infine dare uno sguardo alla dock station, identica a quella a cui siamo abituati se non per le prese d'aria posteriori.

Approfittiamo dell'occasione per segnalarvi che potete acquistare Nintendo Switch OLED a soli 89,98 euro grazie alla nuova promozione di GameStop.