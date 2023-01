Nintendo Switch: OLED vola in Giappone, battute PlayStation 5 e Series X

Gli ultimi dati di vendita relativi al mondo videoludico in Giappone hanno registrato un grande successo per Nintendo, che è riuscita, sia lato software che hardware, ad assicurarsi i primi posti delle classifiche forte anche della promettente lineup di Switch per il 2023.

Parlando di numeri - che in questo caso si riferiscono al periodo compreso tra il 26 dicembre 2022 e l'8 gennaio di quest'anno - i colleghi di NintendoLife riferiscono di una Nintendo Switch OLED in grande spolvero, capace di raggiungere la vetta dei dispositivi più venduti con circa 150.00 unità. Seguono poi PlayStation 5, che ne totalizza la metà, e Nintendo Switch Standard. È invece molto diversa la situazione in casa Microsoft, con Xbox Series S|X che si piazzano in coda alla classifica, con un totale di sole 2000 console vendute tra le due versioni.



Quanto ai titoli, la top 3 dei più venduti è tutta targata Nintendo e vede rispettivamente Pokemon Scarlet/Violet, Splatoon 3 e Mario Kart 8 Deluxe tra i più acquistati dagli utenti nipponici nel periodo recente.

E mentre in molti reclamano a gran voce una revisione di Nintendo Switch o una console nuova di zecca, la casa di Kyoto resta ferma sulle sue posizioni, continuando a puntare su un dispositivo che, nonostante abbia alle spalle già diversi anni, resta tra i più desiderati in tutto il mondo. Non a caso, Nintendo Switch è stata la console più venduta in Europa nel 2022.