Nintendo Switch OLED vs iPhone 13 Pro Max: batterie a confronto

iPhone 13 Pro Max e Nintendo Switch Oled sono in dirittura d'arrivo sul mercato, in un confronto rilanciato da alcune testate internazionale (come The Verge e Nintendo Life) viene evidenziato quale dei due dispositivi abbia una batteria più capiente, in un paragone onestamente abbastanza forzato.

Nel dettaglio la batteria equipaggiata su iPhone 13 Pro Max è da 16.75Wh mentre quella montata di serie su Nintendo Switch e Nintendo Switch OLED si ferma a 16Wh. Chiaramente, dati di questo tipo non vogliono dire nulla se non contestualizzati a dovere, i due dispositivi sono infatti pensati per utilizzi diversi e anche la batterie sono ottimizzate per garantire migliori prestazioni e consumi ottimali in base ai tempi e alle modalità d'uso.

Per fare un paragone, la prima versione di Nintendo Switch uscita nel 2017 aveva una batteria da 13.3Wh, a confronto gli smartphone Apple top di gamma dell'epoca (iPhone 7 e iPhone 7 Plus) avevano una batteria rispettivamente da 7.45Wh e 11,10Wh.

Si tratta come detto di un confronto che non può essere utilizzato per paragoni concreti ma certamente indicativo per capire come le capacità delle batterie siano aumentate nel giro di pochissimi anni. La nuova console Nintendo sarà disponibile dall'8 ottobre in Europa, su Everyeye.it trovate un ricco approfondimento per capire cosa cambia tra Nintendo Switch e Nintendo Switch OLED.