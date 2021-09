Nintendo Switch OLED vs originale: Mario Kart 8 Deluxe nel video confronto

Con il debutto dell'hardware ormai imminente, emergono in rete i primi unboxing di Nintendo Switch OLED, corredati da ulteriori video approfondimenti dedicati.

Tra questi ultimi, troviamo un utile confronto tra l'originale Nintendo Switch e il nuovo modello attrezzato con schermo OLED. Per presentare efficacemente al pubblico le differenze proposte dalle console in termini di qualità visiva, il canale YouTube Nintendo Prime ha infatti deciso di chiamare in causa nientemeno che gli apprezzati circuiti di Mario Kart 8: Deluxe.

Con il video confronto che trovate direttamente in apertura a questa news, il portale realizza un paragone tra le performance grafiche proposte dal racing game su Nintendo Switch OLED e su Nintendo Switch originale. Nell'illustrare le caratteristiche della nuova console, Nintendo Prime accompagna la propria analisi a sequenze di gameplay tratte dall'immortale Mario Kart 8: Deluxe, esordito sul mercato videoludico nel corso del 2017. La differenza tra la qualità offerta dai due schermi appare immediatamente riconoscibile: cosa ve ne pare della resa grafica raggiunta sul gioco da Nintendo Switch OLED?



Vi ricordiamo che il debutto della nuova versione della console ibrida è fissato per il prossimo 8 ottobre 2021. Nel frattempo, sulle pagine di Everyeye trovate il ricco provato di Nintendo Switch OLED firmato dal nostro Francesco Fossetti.